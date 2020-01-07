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Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis

Hatay'da, eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'in avukatı, verilen hapis cezasının yetersiz olduğunu belirtip, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

AA | 07.01.2020 - 14:29..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Berfin Özek, geçen yıl evine giderken eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğramış, saldırı sonucunda ise asidin etkisiyle yüzünün büyük bir kısmı yanmıştı.

Özek'e saldırıda bulunan Ozan Çelik ise, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA SONUÇLANDI

Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine neden olan sanık Ozan Çelik'in yargılandığı dava sonuçlandı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; sanık Ozan Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

''HİÇ Mİ DÜŞÜNMEDİN NASIL CAN ÇEKİŞECEĞİMİ''

Söz verilen mağdur Berfin Özek, gözyaşı dökerek olayı tekrar anlattı.

Özek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "En ağır cezayı almasını, bizim çektiğimiz acıları çekmesini istiyorum. Hiç mi düşünmedin nasıl can çekişeceğimi, hiç mi düşünmedin? Ne kadar merhametsiz ve vicdansızsın sen." dedi.

Berfin'in avukatı Mehtap Sert de sanığın eylemi planlandığını ve zekice yaptığını belirterek "Berfin'in yüzünün yanı sıra asidi, göğüs kısmına döktü. Süt bezlerine de zarar verdi." diye konuştu.

Asitli saldırı sonucu yanan Berfin ViDEO

Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis

12 YIL 18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatı Fadi Tekin ise yaşanan olayın, yüreği sızlatan ve kahreden bir durum olduğunu dile getirdi. Tekin, müvekkilinin, tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama suçundan" 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis

''BENİM ÇEKTİĞİM ACILARIN KARŞILIĞI BU OLAMAZ''

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan avukat Mehtap Sert, Berfin'in, kadına yönelik şiddetin "yakıcı yüzü" olduğunu söyledi.

Bir yıllık hukuk mücadelelerinin bir ayağının tamamlandığını belirten Sert, "İstediğimiz gibi bir sonuç çıkmadı. 1.5 litre asidin, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi, ne hukuka ne vicdana sığan bir karardır. Mahkeme heyeti mütalaaya uygun olarak değerlendirme yaptı ve sanık 12 yıl 18 ay ceza aldı. Cezaya itiraz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mağdur Özek de karar karşısında şoke olduklarını anlatarak, "İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz." dedi.

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