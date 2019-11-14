Berfu Yenenler doğum kilolarını verdi

2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler, hamilelik kilolarından kurtuldu.

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler, Instagram hesabından spor yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren ve eski fit görüntüsüne kavuşan Yenenler, bunun formülünü de takipçileriyle paylaştı.

"BİR ANDA GİTMEDİ"

Yenenler, doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı: "Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.

"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"

İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.

"MOTİVASYON TAM, YOLUMUZ UZUN"

Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."