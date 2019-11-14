taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7615
Euro
6.3454
Altın
1466.43
Borsa
104816.88
Gram Altın
271.805
Bitcoin
50002.91

Berfu Yenenler doğum kilolarını verdi

Hamileliğinde 13 kilo alan Berfu Yenenler, bir ayda eski formuna geri döndü.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler, hamilelik kilolarından kurtuldu.

Berfu Yenenler doğum kilolarını verdi

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler, Instagram hesabından spor yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren ve eski fit görüntüsüne kavuşan Yenenler, bunun formülünü de takipçileriyle paylaştı.

"BİR ANDA GİTMEDİ"

Yenenler, doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı: "Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.

"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"

İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.

"MOTİVASYON TAM, YOLUMUZ UZUN"

Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."

Berfu Yenenler doğum kilolarını verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

180
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

193
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

26
Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

70
ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

43
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

123
Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir