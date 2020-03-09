Bergüzar Korel doğurdu

İki ünlü ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 10 yıl sonra ikinci kez anne - baba oldu. Korel, bu gece dünyaya bir erkek bebek getirdi.

ÇOK HEYECANLIYDI

Güzel oyuncu en son geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülemişti. Bir kadın arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Korel, doğuma az bir süre kaldığını ve heyecanlı olduğunu söylemişti.

Oyuncu Bergüzar Korel 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile Binbir Gece isimli dizide tanışıp dünyaevine girmişti.