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Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Bergüzar Korel'in hayranları, Kamboçya'da bir ev yaptırdı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 07:26..
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Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

37 yaşına giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi. Dünyadaki hayranları topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi ve yuvalarını yeniden yaptırdı.

"İYİ VARSINIZ"

Bu sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından böyle teşekkür etti:

"Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana.. Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle.. Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini,varını,yoğunu ortaya koyan bir ailem var. İyi ki varsınız berguzarkoreluniversalfanclub

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