Berlin Zirvesi başladı

Dünya Berlin'de yapılan 11 ülkenin devlet başkanlarının bir araya geldiği Libya Konferansı'na kilitlendi.

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı sağlamayı amaçlayan zirve, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Zirveye katılan 11 ülkenin devlet başkanı aile fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI EN ÖNDE

Konferansa davetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ,İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel içinde yer aldığı davetliler aile fotoğrafı çektirdi.

MACRON ERDOĞAN'LA SOHBETTE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet kameralara yansıdı. Macron'un, Erdoğan'ın ellerini sımsıkı tuttuğu görülüyor.

CONTE VE ERDOĞAN AYNI KAREDE

Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sıcak sohbeti de kameralara böyle yansıdı.