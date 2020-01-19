taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Berlin Zirvesi başladı

Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında durmayı tercih eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sohbet etmek için Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmesi objektiflere yansıdı.

AA | 19.01.2020 - 17:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Berlin Zirvesi başladı

Dünya Berlin'de yapılan 11 ülkenin devlet başkanlarının bir araya geldiği Libya Konferansı'na kilitlendi.

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı sağlamayı amaçlayan zirve, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Zirveye katılan 11 ülkenin devlet başkanı aile fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI EN ÖNDE

Konferansa davetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ,İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel içinde yer aldığı davetliler aile fotoğrafı çektirdi.

Berlin Zirvesi başladı

MACRON ERDOĞAN'LA SOHBETTE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet kameralara yansıdı. Macron'un, Erdoğan'ın ellerini sımsıkı tuttuğu görülüyor.

Berlin Zirvesi başladı

Berlin Zirvesi başladı

CONTE VE ERDOĞAN AYNI KAREDE

Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sıcak sohbeti de kameralara böyle yansıdı.

Berlin Zirvesi başladı

Berlin Zirvesi başladı

Berlin Zirvesi başladı

Berlin Zirvesi başladı

İlginizi Çekebilir
Erdoğan-İmamoğlu arasında ücretsiz süt polemiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de ücretsiz süt konusunda karşı karşıya geldi.
İdlib'den 27 bin kişi daha sınıra geldi
Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.
Fatih Erbakan parti kurma gerekçesini anlattı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi içinde konuşturulmadığını söyledi.
Jandarma'nın operasyonları devam ediyor
Terörle mücadelede etkili sonuçlar alan Jandarma yoğun kar yağışına rağmen durmuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı

Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı

212
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

120
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı öncesinde konuştu

186
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

221
Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

68
McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

94
Putin, koltuğunu güçlendirme peşinde

Putin, koltuğunu güçlendirme peşinde

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir