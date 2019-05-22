Berlusconi: AB Türkiye'yi yeniden kazanmalı

İtalya'da 3 dönem (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) başbakan olarak görev yapan 82 yaşındaki Berlusconi, aday olduğu AP'nin geleceğine ilişkin düşüncelerini İtalyan devlet televizyonu Rai'de yayınlanan "Porta a Porta" programında anlattı.

"AB TEK SES OLMALI"

"AB'nin dış politikada çok hatalı hareket ettiğini, ABD yönetiminin yanlış kararları ve ticaret savaşı karşısında güçsüz kaldığını" savunan Berlusconi, dış politika ve savunma konularında AB'nin tek ses olması gerektiğini ifade etti.

Berlusconi, AB'nin Rusya ile olan ilişkilerini düzeltmesi ve belki de Türkiye'yi yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.

Silvio Berlusconi ayrıca AP seçimlerinde oylarını artırması beklenen aşırı sağ için, "Eğer merkez sağ ile anlaşmazlarsa izole olur ve hiçbir şey yapamazlar." değerlendirmesinde bulundu.