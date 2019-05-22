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Berlusconi: AB Türkiye'yi yeniden kazanmalı

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini belirten eski İtalya Başbakanı durumun değişmesinden yana olduğunu söyledi.

AA | 22.05.2019 - 13:51..
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İtalya'da 3 dönem (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) başbakan olarak görev yapan 82 yaşındaki Berlusconi, aday olduğu AP'nin geleceğine ilişkin düşüncelerini İtalyan devlet televizyonu Rai'de yayınlanan "Porta a Porta" programında anlattı.

"AB TEK SES OLMALI"

"AB'nin dış politikada çok hatalı hareket ettiğini, ABD yönetiminin yanlış kararları ve ticaret savaşı karşısında güçsüz kaldığını" savunan Berlusconi, dış politika ve savunma konularında AB'nin tek ses olması gerektiğini ifade etti.

Berlusconi: AB Türkiye'yi yeniden kazanmalı

Berlusconi, AB'nin Rusya ile olan ilişkilerini düzeltmesi ve belki de Türkiye'yi yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.

Silvio Berlusconi ayrıca AP seçimlerinde oylarını artırması beklenen aşırı sağ için, "Eğer merkez sağ ile anlaşmazlarsa izole olur ve hiçbir şey yapamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

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