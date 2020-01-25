Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Tüm Türkiye tek yürek oldu ve Elazığ'a yardımlar gönderilmeye başlandı.

Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken Berna Laçin'den tepki çeken bir tweet geldi.

Evinde otururken telefonun başına geçen Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini yazdı.

Laçin'in tweet'i Twitter'da tepkilere neden oldu.