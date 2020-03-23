Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu ormanda pişti oldu

Koronavirüs salgınını önemsemeyen ünlü isimler arasında yer alan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’la yürüyüş yapmak için Belgard Ormanı'na gitti.

VİRÜS DEĞİL BİRKAN KORKUTTU

Tüzünataç, eski sevgilisi Sokullu ve iki aydır birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la karşılaştı. Bir anda eski sevgilisini karşısında gören Tüzünataç ve Suyabatmaz, ters yöne doğru yürümeye başladı.

"MEDENİ İNSANLARIZ"

Tüzünataç, üç yıllık sevgilisi Birkan Sokullu’dan Kasım 2018’de ayrılmıştı. Daha önce karşılaşmaları üzerine Birkan Sokullu'nun, şöyle bir açıklaması olmuştu: "Evet karşılaştık. Ayrıldıktan sonra birbirimizi birçok kez gördük. Konuşuyoruz da... Ortak çok dostumuz var. Biz medeni insanlarız. Küsüp ‘merhaba’ dememek doğru değil ki."