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Berrak Tüzünataç: Sadece göğüslerimde estetik var

Son dönemlerde sosyal medyada aşırı zayıflığı nedeniyle çok konuşulan Berrak Tüzünataç, konuştu.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 09:12..
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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bir YouTube programına konuk oldu. Tüzünataç, hakkında merak edilenlere samimi bir şekilde cevap verdi.

İşte Tüzünataç'ın açıklamaları:

"SAÇLARIMI HİÇ BOYATMADIM"

"- Kendime güzellik odaklı davranmayı yediremiyorum. İçten dışa daha odaklı durumdayım.

- Kusursuz giyinen kadınlardan olmak istemiyorum.

- Uzun boylu bir kadınım, kilo bana hiç yakışmıyor. Daha kıvrımlı kadınlarda güzel duruyor.

- Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli ‘saçına dokunma, kaşına dokunma’ derdi.

Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var."

Berrak Tüzünataç: Sadece göğüslerimde estetik var

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