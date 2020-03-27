Berrak Tüzünataç: Sadece göğüslerimde estetik var

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bir YouTube programına konuk oldu. Tüzünataç, hakkında merak edilenlere samimi bir şekilde cevap verdi.
İşte Tüzünataç'ın açıklamaları:
"SAÇLARIMI HİÇ BOYATMADIM"
"- Kendime güzellik odaklı davranmayı yediremiyorum. İçten dışa daha odaklı durumdayım.
- Kusursuz giyinen kadınlardan olmak istemiyorum.
- Uzun boylu bir kadınım, kilo bana hiç yakışmıyor. Daha kıvrımlı kadınlarda güzel duruyor.
- Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli ‘saçına dokunma, kaşına dokunma’ derdi.
Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var."