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Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman açıklaması

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap geldi.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 12:21..
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Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman açıklaması

Son zamanlarda nereye gitse, ne söylese gündeme gelen Can Yaman, en son yaptığı 'libido' açıklamasıyla da olay olmayı başardı. Ancak Can Yaman'ın açıklalarına bu sefer Berrak Tüzünataç'tan yanıt geldi.

Yaman, verdiği röportajda “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” dedi.

"BİLGE ADAM"

Berrak Tüzünataç’tan jet yanıt geldi: “Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he... Vay be... Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”

Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman açıklaması

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