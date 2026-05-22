Beşiktaş Belediyesi'nde kirli çark deşifre oldu

Beşiktaş Belediyesi'ne aylar önce operasyon düzenlendi ve rüşvet ile yolsuzluk ağı ortaya döküldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "örgütlü suçlar ve rüşvet" soruşturması kapsamında da Rıza Akpolat, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmelerin akabinde de dün CHP için mutlak butlan kararı çıktı.

CHP'de delegelerin parayla satın alınması ve üst düzey isimlerin para trafiği sonrası açılan davada çıkan mutlak butlan ile Özgür Özel görevden alındı, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Bu karar gündemdeki yerini korurken, İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer, adliye koridorlarını sallayacak itiraflarda bulundu.

"DELEGELERE PARA DAĞITILDI"

Evindeki aramada 95 bin döviz ele geçirilen Uluer; Rıza Akpolat, Gökan Zeybek ve üst düzey CHP'li isimler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İfadede CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel’e oy devşirmek için delegelere 130 bin dolar nakit para dağıtıldığını söyledi.

"İHALE VE İŞ SÖZLERİ VERİLDİ"

Belediye ihaleleri ve iş sözleri verildiği, ayrıca üst düzey parti yöneticilerinin çocuklarının ABD'deki okul masraflarının belediye kaynaklarıyla karşılandığı ifade edildi.

Dün adliyeye sevk edilen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer’in sorgu tutanağı, rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE ÇANTA SİYASETİ"

Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından bizzat alınan ifadede, Beşiktaş Belediyesi'ndeki "çanta siyaseti" ve CHP kurultayını dizayn etmek için kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı tek tek anlatıldı.

EYT'den emekli olduğu ortaya çıkan İlker Uluer, herhangi bir işinin de olmadığını söyledi.

Buna rağmen Uluer'in evinde yapılan aramada 90.000 dolar ve 5.000 euro nakit para ele geçirildi.

Paranın aile birikimi olduğunu iddia eden Uluer'in, emekli maaşı dışında bir geliri olmamasına rağmen yakın dönemde Ayvalık’ta milyonlarca liralık bir ev ve Bergama’da arsa satın aldığı ortaya çıktı.

Akabinde de Uluer'in lüks harcamalarının bir kısmını ise "elden nakit" olarak ödediğini itiraf etmesi dikkat çekti.

"BELEDİYEYE BAŞVURANLARDAN PARA ALINIRDI"

Uluer, "Beşiktaş ilçesinde insanlar belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerinden maddi menfaat talebinde bulunulduğunu bana anlatırlardı.

Akmerkez Vakko ve Etiler Kahve Dünyası’ndan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın para aldığını duydum. Yanındaki belediye çalışanlarının 'çantacılık' yaptığına dair söylentiler vardı" dedi.

ZEYBEK'İN KIZINA ÖZEL PARA

İmar konularındaki tüm müteahhit görüşmelerinin ise belirli isimler üzerinden yürütüldüğünü anlatan Uluer, Gökan Zeybek'in kızı için ABD'ye p00ara gönderildiğini de söyledi.

"Gökhan Zeybek’in Amerika’da okuyan kızının masraflarının Rıza Akpolat tarafından karşılandığını duydum. Kızına yaklaşık 500.000 dolara yakın para gönderdiklerini bana söylediler" diyen Uluer, belediye kaynaklarının aktarıldığı alanları da belirtti.

"GENEL MERKEZE DESTEK ADI ALTINDA PARA"

Rıza Akpolat’ın CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine de değinen Uluer, "Rıza Akpolat’ın genel merkeze 'destek' adı altında düzenli olarak para gönderdiğini duydum ancak bu paranın kaynağını bilmiyorum" dedi

KURULTAYA ÖZEL PARA TRANSFERİ

Özgür Özel’in "genel başkan" seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı’nda da para trafiği döndüğünü söyledi.

Kurultayın Beşiktaş Belediyesi tarafından finanse edildiğini üstü kapalı doğrulayan Uluer, Ankara’daki lüks Marriott Otel’de konaklayan bazı partililerin masraflarının Akpolat tarafından ödendiğini söyledi.

"OY VERMESİ KARŞILIĞINDA İSE ALINDI"

"Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın’a kurultayda Özgür Özel’e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi’nden ihaleler verilmiş. Ayrıca bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için kendisine 130.000 USD nakit para verildiğini duydum.

Yine Ümraniye delegesi Hayati Kaya, Özgür Özel’e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nde işe alındı. Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan’ın erkek kardeşi de aynı şekilde belediyede işe yerleştirildi."

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sorgu sonunda şüpheli avukatı, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek serbest bırakılmasını veya adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Ancak kurultay rüşvetleri, belediyedeki yolsuzluk çarkı ve haksız zenginleşme iddialarının odağındaki ifadenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı adı geçen diğer parti yöneticilerine doğru genişletmesi bekleniyor.

