Şaban Sevinç, CHP'deki rüşvet ağını savundu: Teknik olarak bir suç değil

CHP'nin içinde yaşanan skandal etkin pişmanlık ifadeleri ile gün yüzüne çıktı.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon Euro istediğini itiraf ederken, Ağbaba'nın "Özgür Özel'in talimatı, adaylık ücreti gibi düşün" dediğini anlattı.

Muhittin Böcek de etkin pişmanlık ifadesinde oğlunun beyanlarını doğruladı.

ŞABAN SEVİNÇ, CHP YÖNETİMİNİ SAVUNDU

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Şaban Sevinç, konuyla ilgili bir başka gazeteci Kenan Taş'a açıklamalarda bulundu.

Sevinç, açıklamasında CHP yönetimini ve Böcek ailesini haklı çıkarmaya çalıştı.

"BU PARTİYE BAĞIŞTIR RÜŞVET SAYILMAZ"

Bunun bu kadar tartışılacak bir konu olmadığını belirten Sevinç, "CHP Genel Merkezi'ne 1 Milyon Euro bırakılmışsa bile bu partisine yaptığı bir bağıştır.

Teknik olarak bir suç değil Vay işte seçim öncesi adaylardan rüşvet almışlar. Teknik olarak rüşvet de değil." dedi.

"SİYASİ RÜŞVET GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA SUÇ DEĞİL"

Bunun bir suç olmadığını söyleyen gazeteci Sevinç, "O parayı aldılar karşılığında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar dolayısıyla siyasi rüşvet...

Teknik olarak rüşvet değil, rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması lazım Evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Oğlunun 1 milyon euro beyanını doğruladı

'SORMA GEREĞİ DUYMADIM' DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan rüşvet soruşturması kapsamında 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık ifadesi veren Gökhan Böcek'in "Seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'Genel Merkez'in maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi.

Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli Ağbaba 1 milyon euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım." dediği öğrenilmişti.