Beşiktaş'a iki kaleci birden: Alexander ve Doğan imzayı attı

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, kaleci transferinde çifte hamle yaptı. Siyah-beyazlı ekip, iki yeni file bekçisini renklerine bağlayarak kaleci rotasyonunu güçlendirdi.

ALEXANDER NÜBEL'LE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran siyah-beyazlılardan transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“"Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"”

Nübel, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta 49 maçta görev aldı.

"DOĞAN ALEMDAR’A ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ile de anlaşan siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"”

Doğan Alemdar, Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.