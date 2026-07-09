Lille, Başar Önal'ı kadrosuna kattı

Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen'den Başar Önal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız kulübü, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2030 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"LILLE'E KATILDIĞIM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Başar Önal, "Lille'e katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim ve ailem için büyük bir adım. Kulübün mentalitesi beni etkiledi ve burada gelişebileceğimi düşünüyorum" dedi.

Genç futbolcu, Lille'de daha önce forma giyen Türk oyunculara da değinerek, "Büyük bir kulüp, iyi taraftarları, güzel bir atmosferi ve çok iyi tesisleri var. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi burada başarılı olmuş Türk oyuncuların izinden gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen Başar Önal, Lille'de 19 numaralı formayı giyecek.

KARİYERİ

Hollanda doğumlu genç futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 18 Mart 2022'de De Graafschap ile çıktı.

Başar Önal, Temmuz 2024'te NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Sol kanat ve orta saha pozisyonlarında oynayan 22 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.