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Beşizleri olan ailenin mutluluğu

Ağrı'da, Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, beşizleri ve beşizlerin büyüğü kızları Ecrin Duru ile geçim güçlüğüne rağmen mutlu bir yaşam sürdürüyor.

AA | 06.11.2019 - 08:41..
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Ağrı kent merkezindeki Fırat Mahallesi'nde oturan oto elektrikçisi Fatih Yılmaz ve eşi, 4 yıl önce doğum için Bursa'ya gitti.

5 KIZ BEBEK

Doğum sürecini Bursa'daki özel bir hastanede tedavi görerek geçiren Hatice Yılmaz, ardından Hiranur, Rabia, Havva, Berfin ve Tenzile ismini verdikleri 5 kız bebek dünyaya getirdi.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

ZAMAN ZAMAN BİRBİRLERİNİ KISKANIYORLAR

Büyük bir sevinç yaşayan ve 8 yaşında Ecrin Duru adında bir kızları daha bulunan Yılmaz ailesi, yaklaşık 3 ay yenidoğan ünitesinde kalan çocuklarının riskli süreci atlatması sonrası bir süre Bursa'da yaşayıp Ağrı'ya döndü. Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf eden baba Fatih Yılmaz, zaman zaman birbirini kıskanan beşizlerinin tüm ihtiyaçlarını benzer şekilde karşılamaya çalışıyor.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

HER DAİM BİRİ ALIŞVERİŞTEN VAZGEÇİYOR

Elbise ya da oyuncak almak istediğinde çocuklarının tamamına birbirlerini kıskanmamaları için aynı renk ve özelliklerde oyuncak ya da elbise alan baba Yılmaz, aynı özelliklerde 4 elbise ya da oyuncak bulması halinde bile beşinci çocuğunun üzülmemesi için bu alışverişten vazgeçiyor.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

6 KIZ BABASI OLMAKTAN MUTLU

Bu tür güçlüklere rağmen 6 kız babası olmanın mutluluğunu yaşayan baba Yılmaz, Ağrı'nın tek beşizlerinin kendi kızları olduğunu da gururla çevresindekilere anlatıyor. Havaların da soğumasıyla günün büyük bölümünü evde geçiren beşizler, televizyon izleyip oyun oynuyor. Çevredekilerin de ilgisini çeken sevimli beşizler, neşeli tavırları ile ailenin mutluluk kaynağı oluyor. Halı sahada maç yaparken ayağı incindiği için şu sıralar çalışamayan ve vaktini evde çocukları ile oynayarak geçiren baba Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle en büyük mutluluklarının çocuklarının sağlığı olduğunu ifade etti.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

BİRİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNESİNİN İSMİ VERİLDİ

Fatih Yılmaz, 2 yıl Bursa'da yaşadıklarını anlatarak, "Beşizlerimiz şu an 4 yaşındalar. Çok mutluyuz ve en azından beşizlerimizin sağlıklı olması bize yetiyor. Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için bir kızımıza annesinin ismi olan Tenzile adını koyduk. Beşizlerim Türkiye'nin ikinci beşizleri ve onlardan sonra başka beşizler de oldu ama Ağrı'nın tek beşizleri benim kızlarım. Ağrı'da ilk defa beşiz bebekler doğdu." dedi.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

ARALARINDA KAVGA ÇIKIYOR

Beşizlerin Ağrı'da ilgiyle karşılandığını ve en çok zorlandıkları konunun onlara aynı bedenlerde ve aynı renklerde elbise bulmak olduğunu ifade eden baba Yılmaz, "Ben akşamları eve geldiğimde elim boş gelmiyorum, ufak bir şeyler alıyorum. Birine sakız, birine kek alsam kabul etmiyorlar. Birine bir şey alsam diğerleri de aynı şeyleri istiyor. Bu sefer de aralarında kavga başlıyor." şeklinde konuştu.

Beşizleri olan ailenin mutluluğu

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