Beyaz yaka cazibesini kaybetti: Mavi yaka çalışanlar daha çok kazanıyor

Türkiye'de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının ardından yaşanan ara eleman sıkıntısı, çalışma hayatındaki bütün ezberleri bozdu...

Şartların değişmesi ile birlikte eskiden beyaz yaka çalışanlarının yarısı kadar maaş alamayan mavi yaka çalışanlar, şimdi onların 2 katından fazla maaşla çalışıyor.

Herkesin diploma sahip olduğu ve masabaşı iş aradığı günümüzde meslek öğrenen gençler, mühendislerden fazla para kazanmaya başladı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Çifçi ise bu durumun en güzel örneklerinden biri oldu.

"ÇEVREMDE OKUMUŞ İŞSİZLERİ GÖRÜNCE MESLEK EDİNMEYE KARAR VERDİM"

Çifçi, babasından öğrendiği inşaat ustalığı sayesinde 15 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde durduğunu belirterek "Çevremdeki okumuş işsizleri görünce ben meslek edinmeye karar verip, babamdan inşaat ustalığını öğrendim. 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Bir gün iş aramadık. Sürekli iş var ve şu anda en düşük yevmiye günlüğü 3 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Akranlarımın arasında okulu bitirmeye çalışanlar veya okulu bitip üniversite sınavlarına hazırlananlar var.

Daha 4-5 yıl daha okuyup daha sonra KPSS sınavına girip işe başlayacaklar. Okuyup mühendis olan pek çok tanıdığım da var. Bunlardan da pek çoğu mühendis diplomaları olmasına rağmen zincir marke şubelerinde asgari ücretle kasiyerlik yapmaya veya kafe ve restoranlarda garsonluk yapmaya çalışıyor. Çalışma hayatında beyaz yaka cazibesini kaybettiği için akranlarımın meslek edinmesini tavsiye ediyorum." dedi.

"İNŞAATTA BİR USTA AYLIK 150 BİN LİRA ÇOK RAHAT KAZANIR"

Son yıllarda en çok konuşulan meselelerin başında ‘ekonomik kriz' konusunun geldiğini ancak bugün mesleği olan bir kimsenin asgari ücretle çalışmadığını belirten 19 yaşındaki Ahmet Çifçi, "Bana göre eğitimde 12 yıl zorunluluğu getirilmesi ile pek çok kişi kabiliyetlerini geliştiremedi. Şu anda halen üniversite sınavına çalışan arkadaşım var. Birkaç bölüm hariç üniversiteye okusalar da artık diploma ekmek kapısı olmuyor. Ben okulu bırakıp inşaat ustalığı yapmaya karar verdiğimde pek çok arkadaşım hata ettiğimi söyledi.

Ben 3 yıldır ustalık yapıyorum. O zaman kararımın yanlış olduğunu söyleyenler bugün isabetli karar verdiğimi söylüyor. Götürü iş alan bir usta şu anda aylık 150 bin lira çok rahat kazanır. Bu nedenle tüm arkadaşlarıma ‘meslek edinin' çağrısında bulunuyorum." diyerek genç yaşta ekmek kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.