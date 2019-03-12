Beyazıt Kütüphanesi dünyanın en güzelleri arasında

Amerika'nın tanınmış aylık popüler kültür ve teknoloji dergisi Wired, dünya üzerindeki en güzel 10 kütüphaneyi derlediği çalışmasında dördüncü sırayı Türkiye'den Beyazıt Kütüphanesi aldı.

MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURDU

Beyazit Devlet Kütaphanesi'nin bulunduğu binanın restorasyonu ve iç tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık firmasına ait. 1506 yılında inşa edilen ve o dönem çorbaların kaynatıldığı mutfak olarak kullanılan tarihi bina 19. yüzyılın sonlarında devlet kütüphanesine çevrildi.

Kısa süre önce restore edilen ve içi modern minimalist yaklaşım ile tasarlanan kütüphane son derece nadir ve kıymetli eski yazıların yanı srıa yeni eserlerin de bulunduğu camekan kutular barındırıyor.

ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Türkiye'nin ilk devlet kütüphanesi olan binanın projelendirme çalışmaları 2006’da inşaatı ise 2015’te başladı ve 2017 yılında tamamlandı.

Tammalanmasının ardından kütüphane 50. yılındaki Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü’nün (RIBA) 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nde elemeleri geçen projeler arasına girdi.