Beykoz Belediyesi’nden merdiven haberine düzeltme

Bugün basında merdiven tadilatıyla ilgili çıkan haberlere tezkip yayınlayan Beykoz Belediyesi konuya açıklık getirdi.

Açıklamada merdiven tadilatıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Beykoz Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:

"2.09.2019 tarihinde yayınlanan “Beykoz’da bina fiyatına merdiven yapmışlar” başlıklı haberde belediyemizi hedef alan, toplumda infial yaratmaya yönelik gerçek dışı ithamlar bulunmaktadır. Söz konusu haberde, hiçbir somut dayanak olmaksızın 6.940.519 TL ödenerek merdiven tadilatı yapıldığı iddia edilmiştir.

2018 yılında 18.575 m²’lik alanda geçmişte farklı zamanlarda yapılmış kamu hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat ve güçlendirme çalışmaları ihale edilmiştir. İhale, 111 kalemi inşaat işi olmak üzere tam 333 kalem işten ibarettir ve 2018 yılında başlayan işler 2019 yılında tamamlanmıştır.

5.882.802,84 TL’ye ihale edilen 333 kalem işin arasında asansör yenileme, konferans salonu yapımı, engellilere yönelik bina iyileştirmeleri, derslikler, öğretmenler odası, uzay odası, kafeterya, kamu hizmet binalarının istinat duvarlarının prekast kaplaması gibi çeşitli işler bulunmaktadır. Bu işlerin arasında yer alan merdiven tadilatı ve süs havuzu yapımı ise haberde iddia edilenin aksine 123.838,94 TL’ye yapılmıştır. Bu iki işin hak ediş detayları ekteki tabloda yer almaktadır."