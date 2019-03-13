Beykoz'daki Hizbullah evi satılıyor

Hizbullah Terör Örgütü elebaşı Hüseyin Velioğlu, Beykoz'da 17 Ocak 2000’de saklandığı villada, polisin operasyonu sonucu ölü olarak ele geçirilmişti.

'DOMUZ BAĞI CİNAYETLERİ'

Polisle çatışan Velioğlu’nun öldürüldüğü villada ele geçirilen bilgiler doğrultusunda, ‘domuz bağı cinayetleri’ olarak bilinen infazlar da ortaya çıkmıştı. O villa satışa çıkarıldı.

SATIŞ İHALE DUYURUSU YAPILDI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusu yaptı. Beykoz'daki villa da ‘Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller’ adlı listede yer alarak, satışa sunuldu.

TAHMİNİ SATIŞ DEĞERİ 2 MİLYON 142 BİN LİRA

Hizbullah evi olarak bilinen evin, tahmini satış değeri 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. İhalenin gerçekleştirileceği tarih ise 2 nisan 2019 olarak kayıtlara geçti.