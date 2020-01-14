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Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde 'domuz gribi' şüphesi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölüm sebebinin, domuz gribi olabileceği iddia edildi.

İHA | 14.01.2020 - 09:44..
  1. Haberler
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İstanbul Beylikdüzü’nde geçtiğimiz cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde, çocukların gribal enfeksiyon geçirdiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

TAM OLARAK NEDENİ BELLİ DEĞİL

İki kız çocuğunun da hayatını kaybetmiş şekilde getirildiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu dile getirirken, aynı hastanede görev yapan yoğun bakım sorumlusu Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, konuştu. Şenbecerir, gelen iki vakayla kendisinin ilgilendiğini söyleyerek, "Aslında sadece bizim hastanemizde değil, son zamanlarda başka hastanelerde de bu tür vakalar ile karşılaşıyoruz. Tam olarak nedenini bilmemekle beraber bu dönemde gözüken gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde 'domuz gribi' şüphesi

BELİRTİLERE DİKKAT

Gerekli incelemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını aktaran uzman doktor, "Basit bir gribal enfeksiyon olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetleri olduğu zaman ailelerin önemle dikkate alarak önce en yakın Aile Sağlık Merkezi'ne daha sonra hastanelere başvurulmaları gerekli.” diye konuştu.

"HASTANEYE GETİRİLDİKLERİNDE ÖLMÜŞLERDİ"

Hastaneye getirilen iki çocuğun da getirildiği sırada hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Şenbecerir, “Bir çocuğumuz evde hayatını kaybetmişti. Önce Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülmüş oradan bizim hastanemize hayati fonksiyonları sınırlı bir şekilde getirildi. Yaşam Destek Ünitesi'ne bağladık ancak 2 gün dayanabildi. Diğer çocuğumuzu ise babası evde ölü olarak bulmuş ve hastaneye kendisi getirmişti. Bu saatten sonra yapılacak tek şey insanların grip hastalığını daha ciddiye almaları ve ateş, kusma, nefes darlığı, mide bulantısı gibi şikayetlerde en yakın sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde 'domuz gribi' şüphesi

BİRÇOK HASTANE AYNI DURUMDA

Grip vakalarında bu dönem artışlar yaşanabildiğine dikkat çeken Şenbecerir, “Domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun birçok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ve bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın gelen bu şikayetleri değerlendirerek, bir çalışma başlattığını söyleyebiliriz. Birçok acil servis ve hastanelerde bu şikayetlerin olduğu ve araştırıldığı kulağımıza geliyor. Dikkatli olmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

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