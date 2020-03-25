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Beyza Şekerci - Engin Hepileri'nin ev günlüğü

Beyza Şekerci - Engin Hepileri çifti de ölümcül virüs yüzünden eve kapandı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 07:51..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden insanların çoğu evlerine kapandı.

Ünlü isimlerden Beyza Şekerci-Engin Hepileri çifti de onlardan biri. Ünlü çift, çocukları Can’la birlikte evde geçen günlerini anlattı.

Beyza Şekerci - Engin Hepileri'nin ev günlüğü

İşte Hepileri Ailesi'nin ev günlüğü:

“Ev sürecimizde her gün yeni bir şeyler yapmak üzere uyanıyoruz. Can’la resim yapıyoruz, oyun oynuyoruz, müzikli danslı dakikalar geçiriyoruz. Her akşamüstü mutlaka yoga yapıyoruz. Mutfakta harika tarifler deniyoruz. Bu dakikalarda Can da bize dahil oluyor.

"İNANCIMIZI HİÇ KAYBETMİYORUZ"

Akşamları da genelde film izliyoruz. Aklımızdan hiç çıkmasa da bu zorlu günleri moralimizi bozmadan ve sağlıklı günlerin geleceğine inancımızı hiç kaybetmeden, birbirimize sımsıkı sarılarak geçirmeye çalışıyoruz.”

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