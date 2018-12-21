taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38015
Euro
6.13535
Altın
1308.425
Borsa
103199.15
Gram Altın
226.332

Bibliyofil nedir

Bibliyofil, kitapsever anlamına gelmektedir. Aldığı ya da okuduğu kitapları yakın çevresiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmaktan keyif alan kimseye denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Kimimiz kitaplarımızı gözümüz gibi koruruz, onları hiç kimseyle paylaşmak istemeyiz. Okunacak yığınla kitabımız sırada bekliyor olsa da, yine kitapların albenisine kapılıp, kitaplığımıza yeni eklemeler yaparız.

Fransızca kökenli olan Bibliyofil, kitapsever olmanın yanında, kitaplığında sevdiği eserleri hediye etmeyi de bir görev olarak bilir.

KİTAP ALMA ALIŞKANLIĞI

Elimizde az para olmasına rağmen mutlaka bir kısmını yeni bir kitap almak için ayırırız. Bazılarımız ise, aldığı kitapları mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaya çalışarak, onların da okumasını sağlarız..

Bibliyofil nedir

BİBLİYOFİL MİSİNİZ?

Bibliyofil olan kişi, kitapların elden ele, kişiden kişiye ulaşmasını savunarak, okumanın evrensel bir boyut kazanması yönünde çaba sarf eder. Eğer bu tanım sizi tarif edeyorsa, “Bibliyofil” kategorisinde yer alıyorsunuz demektir.

Bibliyofil nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Skeleton nedir

Skeleton nedir

1
Balon balığı neden tehlikelidir

Balon balığı neden tehlikelidir

5
Forehand nedir

Forehand nedir

0
Gözde et yürümesi nedir

Gözde et yürümesi nedir

0
Kamkat nedir

Kamkat nedir

3
Arap Baharı nedir

Arap Baharı nedir

0
Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

1
[+] Görüş bildir