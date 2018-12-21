Bibliyofil nedir

Kimimiz kitaplarımızı gözümüz gibi koruruz, onları hiç kimseyle paylaşmak istemeyiz. Okunacak yığınla kitabımız sırada bekliyor olsa da, yine kitapların albenisine kapılıp, kitaplığımıza yeni eklemeler yaparız.

Fransızca kökenli olan Bibliyofil, kitapsever olmanın yanında, kitaplığında sevdiği eserleri hediye etmeyi de bir görev olarak bilir.

KİTAP ALMA ALIŞKANLIĞI

Elimizde az para olmasına rağmen mutlaka bir kısmını yeni bir kitap almak için ayırırız. Bazılarımız ise, aldığı kitapları mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaya çalışarak, onların da okumasını sağlarız..

BİBLİYOFİL MİSİNİZ?

Bibliyofil olan kişi, kitapların elden ele, kişiden kişiye ulaşmasını savunarak, okumanın evrensel bir boyut kazanması yönünde çaba sarf eder. Eğer bu tanım sizi tarif edeyorsa, “Bibliyofil” kategorisinde yer alıyorsunuz demektir.