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Bilecik'te 3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu

Park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İHA | 02.09.2019 - 22:18..
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde  Sarıdayı köyünde park halindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek, bahçenin kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik dereye uçtu. Bu sırada traktörde bulunan 3 yaşındaki Yusuf A. ağır yaralandı.

Küçük çocuğu deredeki traktörün içinden çıkaran ailesi, kendi araçları ile hastaneye götürmek için yola çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yolda karşılaştıkları yaralı çocuğu alarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yusuf A’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bilecik'te 3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu

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