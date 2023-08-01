1 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, LPG litresi kaç TL? Akaryakıt, zamma doymuyor...Peş peşe gelen zamlar vatandaşların iyice belini büktü. Araç sahipleri, güncel benzin ve gaz fiyatlarını sorguluyor. İşte 1 Ağustos 2023 Salı günü benzin, mazot ve LPG'de son durum!

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Akaryakıta furyası dur durak bilmiyor.

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, kontak çevirirken can yakıyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son bir haftada, akaryakıt 10 liraya yakın zam geldi.

Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını sıklıkla araştırıyor.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç TL? gibi sorular merak ediliyor.

İşte zamların ardından 1 Ağustos 2023 akaryakıtta güncel fiyat listesi...

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 35,99 TL

Motorin fiyatı: 36,36 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36,03 TL

Motorin fiyatı: 36,42 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,55 TL

Motorin fiyatı: 36,92 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,56 TL

Motorin fiyatı: 37,04 TL

LPG'ye kallavi zam

Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.