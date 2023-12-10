1 avuçla çaydanlık ovun, ayna diye bakın... Yüksek ısıya maruz kalmaktan kararan çaydanlıkları ilk günkü haline çevirmeye hazır olun.

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Türk halkının her öğün tükettiği içecek çay, çaydanlıkta demleniyor.

Çaydanlık, her evin olmazsa olmaz mutfak gereçleri arasında yer alıyor. Genellikle çelik olan çaydanlıklar, zamanla yüksek ısı nedeniyle parlaklığını yitiriyor.

Aynı zamanda kireçli olan sular da çaydanlıkları matlaştırıyor.

Kararan çaydanlıklardan hoşlanmayanlar, eline bezi aldığı gibi çitiliyor.

Ancak çaydanlık parlatmak her zaman öyle kolay olmuyor.

Çaydanlıkları ayna gibi yapmanızı sağlayacak o ipucunu araştırdık.

İşte ihtiyacınız olan bir avuçluk malzeme...

Limon tuzu

Çaydanlığın içerisine birkaç parça limon tuzu atılarak üzerine bir miktar su konulur. Limon tuzu ve suyun bulunduğu çaydanlık ocağın üzerine alınarak bir kısık ateşte suyun kaynaması beklenir.

Su kaynamaya başladıktan bir süre sonra çaydanlık içindeki kirecin yüzeye çıktığını göreceksiniz.

İçini dışını güzelce temizledikten sonra ayna gibi parlayacaktır.