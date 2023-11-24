1 bardak suya 2 çay kaşığı ekleyin, diş ağrısını unutun Antibiyotiklerle ayakta duranlara mucizevi bir çözümle geldik. Bu karışım diş ağrısı ve iltihabı kökünden söküp atıyor. Sadece iki kaşık eklemeniz yeterli...

ensonhaber.com

Diş ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Dayanılmaz bir ağrı olan diş ağrısı için artık ağrı kesicilere son.

Diş ağrısının yanı sıra rahatsızlığın yayılmasına sebep olan iltihaplanmadan da kurtulmak için doğal bir yöntem bulduk.

Doğal ve evde kolayca hazırlanabilen bu yöntem, pek çok kişi için anında rahatlama sağlıyor.

Bir bardak ılık suya 2 çay kaşığı eklemeniz yeterli. Bu mucizevi karışımın, diş ağrısını hafifletmede etkili olduğu ve iltihabı azalttığı belirtiliyor.

Bu karışımı düzenli olarak kullananlar kısa süre içerisinde etkisini görecek…

Diş ağrısını söküp atan mucizevi karışım;

1 bardak suya 2 çay kaşığı sumak, 10 adet karanfil, dilimlenmiş çeyrek limon ekleyip kaynatın. Süzdükten sonra ılıyınca gargara yapın.

Düzenli kullanımdan sonra dişleriniz ve diş etleriniz eskisinden daha sağlıklı olacak.