1 Ekim itibariyle yasaklandı! Ülke genelinde bunu yapan cezaya çarptırılacak! İngiltere'de hayata geçiriline bir yasak gündeme geldi. 1 Ekim itibariyle başlayan yasaklara uymayanlar para cezasına çarptırılacak. İşte detaylar..

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İngiliz hükümeti, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı aldı.

İngiltere'de plastik çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasak 1 Ekim itibariyle yürürlüğe giriyor.

Fakat söz konusu uygulama, süpermarketler veya paket servisler tarafından kullanılan plastik ürünleri kapsamıyor.

Yasaklanan tek kullanımlık plastik ürünleri 1 Ekim'den itibaren tedarik etmeye devam eden işletmeler, para cezasına çarptırılabilecek ve yerel makamlar tarafından denetime tabi tutulacak.

Yasak kapsamında satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaseleri kullanamayacak.

Ancak önceden paketlenmiş ve hazır gıdalarda kullanılan plastikler yasak kapsamında bulunmuyor.

Yani lokanta ve paket servisler, gıdaları önceden paketlemek için plastik tabak, tepsi ve kase kullanmayı sürdürebilecek.

İngiltere’nin hayata geçirdiği bu yasak, hem çevreyi korumak hem de sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.