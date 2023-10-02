1 Ekim reyting savaşı sona erdi: Yargı dizisi tahtı devraldı Televizyon dünyasının merakla beklediği 1 Ekim 2023 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı ve hangi programın zirveyi göğüslediği belli oldu. İşte dün akşamın birincisi…

ensonhaber.com Total, AB ve ABC sıralamaları dikkate alınarak belirlenen reyting sonuçları, nihayet açıklandı. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve etkileyici diziler, ekranlardaki yerini aldı ve güçlü yapımların reyting savaşı başladı. Reyting sonuçlarına göre, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar belli oldu. İşte reyting birincisi… 1 Ekim Pazar reyting sonuçları Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı dizisi yer aldı. Reyting tablosunda İkinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı. AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı. 20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı.