1 gram altın bile etkilenecek! O tarih belli oldu...

4 Temmuz günü gram 1611 lirayı gördü.

Güne yükselişle başlayan altındaki en ufak hareketlilik dikkatle izleniyor.

Aylardır uzmanlar tarafından incelenen altın iniş çıkışları için gözler yeni bir tarihe çevrildi.

Yatırımcısının bir an bile gözünü ayırmadığı altın fiyatlarında gramın artışı dikkat çekti.

Altın piyasasını etkileyen birçok faktör mevcut iken, son durumu için gözler FED'e çevrildi.

Gram deyip geçmeyin! O tarih belli oldu...

ABD kararı bekleniyor

FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

Ardından ONS altında düşüş beklenirken, gramın yükselmeye devam edeceği öngörülüyor. Ancak altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör olduğundan, yatırımcıların iyi analiz gerekiyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.