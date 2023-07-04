1 gram altın bile etkilenecek! O tarih belli oldu... Yükselişine devam eden altın için milyonların gözü aynı tarihe çevrildi. Analistler, FED kararının açıklanmasıyla fiyatların etkileneceğini öngörüyor. 1600 lirada seyreden altının gramı yükselişe gidiyor.

4 Temmuz günü gram altın 1611 lirayı gördü. Güne yükselişle başlayan altındaki en ufak hareketlilik dikkatle izleniyor. Aylardır uzmanlar tarafından incelenen altın iniş çıkışları için gözler yeni bir tarihe çevrildi. Yatırımcısının bir an bile gözünü ayırmadığı altın fiyatlarında gramın artışı dikkat çekti. Altın piyasasını etkileyen birçok faktör mevcut iken, son durumu için gözler FED'e çevrildi. ABD kararı bekleniyor FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Ardından ONS altında düşüş beklenirken, gramın yükselmeye devam edeceği öngörülüyor. Ancak altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör olduğundan, yatırımcıların iyi analiz gerekiyor. *Yatırım tavsiyesi değildir.