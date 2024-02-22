1 gram deyip geçmeyin! Gören kuyumcuya koşuyor: İşte o yatırımlık bileklik...

Altın, yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Yatırımcısına kazandıran altın, geçmişten günümüze takı malzemesi olarak da kullanılır.
Henüz yeni biriktirmeye başladıysanız ancak değerlendirmek istiyorsanız dikkat.
1 gram altınla ne olur demeyin, bu fikir hoşunuza gidebilir.
Kuyumcuların vitrinini süsleyen altın bilezik ve bileklikler, genellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor.
Gramlı bileklik
Benim de bir altın bilekliğim olsun diyorsanız, 1 gram bile yeter.
Gramlı bileklikler, şimdilerde oldukça popüler hale geldi.
İpe takılan gram altın, zarif bir bileklik olarak kolları süslüyor. İşçilik maliyeti ise neredeyse sıfır.
1 gram altınınızı ipli bileklik olarak takmayı tercih edebilirsiniz. Biraz da zengin dursun isterseniz, altın zincir de ekleyebilirsiniz.
22 Şubat itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 18 TL'den işlem görüyor.