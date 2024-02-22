1 gram deyip geçmeyin! Gören kuyumcuya koşuyor: İşte o yatırımlık bileklik... Altın birikimiyle yakından ilgilenenler, " 1 gram altından ne olur" diye düşünmeyin. Bu fikir, özellikle kadınların çok hoşuna gidecek!

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Altın, yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Yatırımcısına kazandıran altın, geçmişten günümüze takı malzemesi olarak da kullanılır.

Henüz yeni biriktirmeye başladıysanız ancak değerlendirmek istiyorsanız dikkat.

1 gram altınla ne olur demeyin, bu fikir hoşunuza gidebilir.

Kuyumcuların vitrinini süsleyen altın bilezik ve bileklikler, genellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor.

Gramlı bileklik

Benim de bir altın bilekliğim olsun diyorsanız, 1 gram bile yeter.

Gramlı bileklikler, şimdilerde oldukça popüler hale geldi.

İpe takılan gram altın, zarif bir bileklik olarak kolları süslüyor. İşçilik maliyeti ise neredeyse sıfır.

1 gram altınınızı ipli bileklik olarak takmayı tercih edebilirsiniz. Biraz da zengin dursun isterseniz, altın zincir de ekleyebilirsiniz.

22 Şubat itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 18 TL'den işlem görüyor.