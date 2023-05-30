1. Lig Play-Off |Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek olan Eyüpspor ve Bodrumspor finalde Pendikspor'un rakibi olabilmek için mücadele edecek.
İki maç üzerinden oynanacak olan Play-Off 2. Tur ilk maçı Eyüpspor'un sahasında oynanacak. Play-Off ilk turunda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor tur atlamıştı.
Öte yandan Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor'da adını ikinci tura yazdırmayı başardı.
Bu iki takım Süper Lig'e çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman?
Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba (yarın) günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.