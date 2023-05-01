1 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.
Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.
Peki 1 Mayıs 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?İşte güncel altın fiyatları..
1 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 1.239,69 TL
SATIŞ: 1.239,89 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.191,36 TL
Satış: 2.242,07 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 9.091,00 TL
Satış: 9.229,00 TL
Yarım altın
Alış: 4.369,03 TL
Satış: 4.484,14 TL
Altın ons
Alış: 1.981,47 Dolar
Satış: 1.981,97 Dolar