1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bankalarda işi olan vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

1 Mayıs, dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından kutlanan birlik ve dayanışma günü olarak kabul ediliyor.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, resmi olarak ilk kez 1 Mayıs 1923 yılında kutlandı. O tarihten itibaren her yıl kutlanmaya devam ediyor.

2009 yılında şse Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs’ta kamu kurum ve kuruluşlar, okullar ve bazı özel kuruluşlar tatil oluyor.

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle bankaların çalışma saatleri de araştırılmaya başladı.

Bankada işi olan ve para çekme-gönderme işlemleri olan vatandaşlar, “1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Pazartesi (yarın) bankalar tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs banka çalışma saatleri…

1 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı?

1 Mayıs, İşçi ve Emekçi Bayramı olması sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Bu nedenle 1 Mayıs'ta bankalar hizmet vermeyecek. Şubelere gitmek yerine online bankacılık kullanabilirsiniz.

EFT ve Havale ne zaman geçer?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle bankalar kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri 2 Mayıs Salı günü hesaplara geçecek.