1 Mayıs resmi tatil mi, ne zaman? 1 Mayıs 2023 okullar tatil mi? Resmi Gazete'de 1 Mayıs'a ilişkin karar yararlandı. Bu kapsamda özellikle öğrenciler ve çalışanlar 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs ne zaman hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte yanıtı...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı.

Özellikle çalışanlar tarafından sorgulanan 1 Mayıs, bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda tatil olup olmadığı merak ediliyor.

1 Mayıs'ın çalışanlar için manevi önemi de oldukça büyük. Türkiye'de ilk kez 1923 tarihinde resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonları önderliğinde günlük 8 saat çalışma talebiyle grev yapan işçiler, istediklerini elde etti. Bu yolda verilen emek ve dayanışma, dünyaya örnek oldu.

Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar açık mı, tatil mi? İşte ayrıntılar...

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs, ülkemizdeki resmi tatil günleri arasındadır.

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Mayıs, resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

2023 yılında 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geldiğinden okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım ücretsiz olacak.