1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, marmaray... Her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Mayıs’ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, İETT, tramvay bedava mı olacak?

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yer alıyor.

Milyonlarca vatandaş 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı değerlendirmek için resmi tatil olup olmadığını merak ediyordu.

1 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Diğer yandan merak edilen konulardan biri de toplu taşıma ücretleri oldu. Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma, köprü ve yol ücretleri bedava olmuştu.

Peki 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT, otobüs, metro, Marmaray, tramvay ücretsiz olacak mı?

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edildi.

Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.