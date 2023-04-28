1 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı? 1 Mayıs Pazartesi günü kargolar ve PTT çalışıyor mu? 1 Mayıs günü PTT ve kargoların açık olup olmadığı konusu merak ediliyor. Para ve alım satım işlemlerini o gün gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar PTT'yi merak ederken kargo ile işi olan kişiler kargoyu sorgulamaya koyuldu. Peki 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı? İşte merak edilenler...

1 Mayıs günü PTT'nin açık olup olmadığı sorusu merak ediliyor. Özellikle kurumlarda işleri olan vatandaşlar, tarafından resmi tatil olarak bilinen 1 Mayıs gününde kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. Alım satım işleri ve para transferleri ile ilgili işlem yapmak isteyenler PTT'yi takibe alırken, kargoyu kullanmak isteyenler de kargoların hizmet durumunu sorguluyor.

1 Mayıs'ta PTT açık mı?

1 Mayıs gününün resmi tatil olduğu biliniyor. Bugünün resmi tatil olması ve PTT gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması sebebiyle yapılan işlemler bir sonraki iş günü olarak bilinen Salı gününde yapılmış olacak.

Ayrıca PTT üzerinden isme özel şekilde gerçekleşen havaleler, 2 Mayıs Salı günü itibariyle çekilebilmiş olacak.

Noter satışları ve bununla ilgili tasdik işlemleri de yine Mayıs'ın ilk iş günü olarak bilinen 2 Mayıs 2023 Salı gününde yapılacak.

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

MNG Kargo: 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü MNG kargonun resmi tatil sebebiyle kapalı olacağı biliniyor.

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü Yurtiçi Kargo'da birimler hizmet vermeyecek.

Aras Kargo: 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle hizmet verilmeyecek. Aras Kargo'da bütün şubeler bugün için kapalı olacak.