1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 100 bin varil petrol kaç litre, ne kadar? Cudi ve Gabar'da petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da Toplu Açılış Töreni’nde günde 100 bin varil kapasiteye sahip petrol keşfedildiğini duyurdu. Peki 100 bin varil petrol kaç litre, ne kadar? 1 varil petrol ne kadar? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

140 bin katılımcının bulunduğu Toplu Açılış Töreni'nde Türkiye'nin artık enerji ihraç eden bir ülke olacağını duyurdu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanların en büyük petrol keşfini müjdeledi.

Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol keşfettikleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." sözleriyle açıkladı.

Açıklamanın ardından 1 varil petrol ve 100 bin varil petrol litresi ve fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler...

Yeni petrol keşfi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfi müjdesini şu sözleriyle ifade etti:

Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok.

1 varil petrol ne kadar?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

2 Mayıs Salı günü itibarıyla brent petrol fiyatı 75,72 dolardır. Bu durumda 100 bin varil petrol 7.966.000 dolar yapıyor.