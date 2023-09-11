10 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin reytingleri süpürdü 10 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 Eylül Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.