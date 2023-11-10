10 Kasım 2023 cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

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İslam alemi, bir mübarek cumaya daha kavuştu.
Öğle namazını eda edecek olanlar, ezan saatlerini araştırıyor.
Cuma namazı saati, illere göre farklılık gösteriyor.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta gibi aramalar yapılıyor.
Diyanet, 10 Kasım 2023 namaz saatlerini yayınladı.
Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte öğle ezanı vakitleri...
10 Kasım 2023 cuma saatleri
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:53'te kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.