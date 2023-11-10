10 Kasım Mesajları 2023: Resimli 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel resimli mesajlar..

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09:05'te hayata veda etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de çeşitli anma törenleri düzenleniyor.
Atatürk her yıl 10 Kasım tarihinde ülke genelinde anılıyor. Atatürk'ü Anma Günü'nde başta Anıtkabir ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı olmak üzere çeşitli törenler düzenlenecek.
10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için resimli mesaj arayanlar konu hakkında internette araştırma yapıyor.
Sizler için 10 Kasım temalı resimli mesajları derledik. İşte kullanabileceğiniz resimli 10 Kasım mesajları..