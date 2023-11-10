10 Kasım'da Dolmabahçe açık mı, ücretli mi? Dolmabahçe Sarayı giriş saatleri Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, saatlerini araştırıyor. İşte 2023 Dolmabahçe ziyaretçi kabul saatleri...

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Saat 9'u 5 geçe, Atam Dolmabahçe'de...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

71 numaraları odada yaşama veda eden Atatürk, Dolmabahçe'de uzun zamanlarını geçirdi.

Osmanlı'nın 19. yüzyılda kültürel ve siyasi dönüşümüne sahne olan Dolmabahçe Sarayı, reform döneminin görkemli sembol yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Dolmabahçe Sarayı her sene Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor.

Vatandaşlar 'Dolmabahçe Sarayı açık mı 2023? Dolmabahçe ücretli mi? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?' sorularına yanıt arıyor.

Peki 10 Kasım Cuma Dolmabahçe açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...

Dolmabahçe 10 Kasım'da açık mı?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı, pazartesi hariç, 09:00-17.30 saatleri arasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti 2023

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 2023 yılı için belirlenen tutarlar şu şekildedir;

Selamlık Bölümü Tam Bilet = 50 TL

Selamlık Bölümü İndirimli Bilet = 10 TL

Selamlık Bölümü Yabancı Ziyaretçiler İçin Tam Bilet = 120 TL

Harem Bölümü Tam Bilet = 40 TL

Harem Bölümü İndirimli Bilet = 10 TL

Harem Bölümü Yabancı Ziyaretçiler İçin Tam Bilet = 90 TL

Milli Saraylar Resim Müzesi Tam Bilet = 30 TL

Milli Saraylar Resim Müzesi Bölümü İndirimli Bilet = 10 TL

Milli Saraylar Resim Müzesi Yabancı Ziyaretçiler İçin Tam Bilet = 60 TL

Selamlık Bölümü + Harem Bölümü + Milli Saraylar Müzesi Tam Bilet = 80 TL

Selamlık Bölümü + Harem Bölümü + Milli Saraylar Müzesi İndirimli Bilet = 20 TL

Selamlık Bölümü + Harem Bölümü + Milli Saraylar Müzesi Yabancı Ziyaretçiler İçin Tam Bilet = 200 TL