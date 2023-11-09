10 Kasım'da toplu ulaşım ücretsiz mi? 10 Kasım Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Milyonlarca vatandaş 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, 10 Kasım'da toplu ulaşım bedava mı? İşte yanıtı..

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı sebebiyle yarın Türkiye'nin dört bir köşesinde anma törenleri düzenlenecek.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili aramalar hız kazandı. Bazı özel günlerde alınan ücretsiz toplu taşıma kararı gündeme geldi.

Bilindiği üzere özel günlerin bazılarında toplu taşıma ücretsiz oluyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi sorularına yanıt aramaya başladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olması nedeniyle toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündeme geldi. Peki 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte yanıtı.

10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma ile ilgili bir karar alınmadı. Bu yüzden toplu taşıma 10 Kasım Cuma günü normal ücretlendirme ile kullanılmaya devam edilecek.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz..