10 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 10 Mayıs 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar..

Şans Topu haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ilk çekiliş olan 10 Mayıs 2023 Çarşamba çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 1.893.368,22 TL devretti.

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

10 Mayıs 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 10 Mayıs 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

6 - 7 - 13 - 27 - 30 - 12

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI