10 OCAK İSTANBUL KAR TATİLİ: Yarın okullar tatil mi MEB son dakika! İşte o iller... İstanbul ve diğer illerde hava sıcaklıkları birden düştü, kar yağışı başladı. Öğrenciler ise MEB'den gelecek kar tatili açıklamasına kilitlendi. Peki, yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba okul var mı? İşte tatil olan iller...

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Yurt genelinde kış yaşanıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar kapsamında başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı görüldü.

10 derece birden düşen hava sıcaklığı Balkanlardan geldi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kar yağışının yoğun olduğu il ve ilçelerde okullar tatil olacak mı merak ediliyor.

10 Ocak kar tatili haberleri ve gelişmeleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB'den son açıklama...

Tekirdağ'da kar tatili

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

İstanbul kar tatili açıklaması 10 Ocak 2024

10 Ocak Çarşamba günü için henüz kar tatili kararı alınmadı.

Okulların tatil ilan edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.