100 BİN İMZA SON DURUM! 100 bin imza bitti mi, kim kaç imza topladı?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kaldı.
Seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu, seçmen listelerini askıya çıkarmasının ardından adayların başvurusunu da kabul etti.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi
Cumhurbaşkanı adaylarının gerekli şartları sağlamasının yanı sıra seçmenlerden 100 bin imza almış olması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart 2023 tarihinde başladı. Son durum ise merak konusu oldu.
6 günlük imza sürecinde hangi aday ne kadar imza topladı sorgulanıyor.
Peki, 100 bin imza süreci bitti mi? Kim kaç oy topladı? Hangi aday 100 bin imza topladı? İşte son durum..
100 bin imza süreci ne zaman bitecek?
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart saat 20.00'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Hangi aday kaç imza topladı?
YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.
En çok imzayı 80 bine yaklaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 69 bin ile en çok imza toplayan ikinci adaydı. Ancak Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından Erbakan adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Fatih Erbakan'ı, 39 bin imza ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan izledi
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
YSK 100 bin imza son durum
Muharrem İnce: 76 bin 901
Sinan Oğan: 39 bin 317
Doğu Perinçek: 16 bin 192
Yakup Türkal: 2 bin 31
Erkan Trükten: Bin 116
Tevfik Ahmet Özal: 807
İrfan Uzun: 447
Halil Murat Ünver: 285
Hilmi Özden: 225
Davut Turan: 92