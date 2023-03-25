100 BİN İMZA SON DURUM! 100 bin imza bitti mi, kim kaç imza topladı? Cumhurbaşkanı adaylarının başvurularının kabul olması için 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Peki, 100 bin imzada son durum nedir? 100 bin imza süreci bitti mi? Hangi aday kaç imza topladı? İşte 100 bin imza takibi...

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kaldı.

Seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen listelerini askıya çıkarmasının ardından adayların başvurusunu da kabul etti.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi

Cumhurbaşkanı adaylarının gerekli şartları sağlamasının yanı sıra seçmenlerden 100 bin imza almış olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart 2023 tarihinde başladı. Son durum ise merak konusu oldu.

6 günlük imza sürecinde hangi aday ne kadar imza topladı sorgulanıyor.

Peki, 100 bin imza süreci bitti mi? Kim kaç oy topladı? Hangi aday 100 bin imza topladı? İşte son durum..

100 bin imza süreci ne zaman bitecek?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart saat 20.00'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Hangi aday kaç imza topladı?

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

En çok imzayı 80 bine yaklaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 69 bin ile en çok imza toplayan ikinci adaydı. Ancak Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından Erbakan adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Fatih Erbakan'ı, 39 bin imza ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan izledi

YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

YSK 100 bin imza son durum

Muharrem İnce: 76 bin 901

Sinan Oğan: 39 bin 317

Doğu Perinçek: 16 bin 192

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: Bin 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92