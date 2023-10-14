100 bin TL ödül! MasterChef All Star’da büyük ödülün sahibi bakın kim oldu TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star’da dün akşam, büyük ödül için kıyasıya rekabet gerçekleşti. Birbirinden güzel tabaklar arasından en başarılı tabağa sahip olan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu. İşte 100 bin TL ödülün kazananı...

ensonhaber.com 13 Ekim'de yayınlanan MasterChef All-Star'da nefes kesen bir ödül oyunu gecesi yaşandı. Geleneksel kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yerine bu sefer yarışmacılar bireysel olarak tezgah başına geçerek yeteneklerini sergilediler. Gerginlik ve stresin üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyunlarının aksine, yarışmacılar bu kez haftanın ödül oyununda mücadele ettiler. İki aşamalı ödül oyununun ilk aşamasında en iyi tabağı çıkaran yarışmacılar, ikinci aşamada kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda 100 bin TL ödül sahibini buldu. İşte 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı... Büyük ödülün sahibi belli oldu! Tabakların değerlendirilmesinin ardından ikinci aşamaya geçen yarışmacılar; Metin, Alican, Dilara, Tolga, Kıvanç, Barbaros, Tanya, Kerem ve Tahsin oldu. İkinci aşamanın sonunda ise 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi Dilara oldu.