100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2023! 29 Ekim kısa, uzun, anlamlı şiirler 29 Ekim 2023'te 100. yılına giren Cumhuriyet için okullarda düzenlenen törenlerde şiirler okunuyor. Öğrenciler, "Cumhuriyet Bayramı şiirleri" başlıklı aramalar yapıyor. İşte 100.yıla özel en anlamı Cumhuriyet şiirleri...

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en büyük armağanı olan Cumhuriyet, 29 Ekim 2023 tarihinde yüz yaşına giriyor.

Türk Milleti'nin demokrasi ve bağımsızlığın ilanı olan Cumhuriyet, yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı için okullarda düzenlenecek törenlerde öğrenciler birbirinden anlamlı şiirler okuyacak. Bu kapsamda "Cumhuriyet Bayramı şiirleri" araştırılıyor.

Kısa, uzun, 2-3-4 kıtalık Cumhuriyet şiirlerini sizler için derledik.

İşte cumhuriyet konulu şiirler...

Cumhuriyet Marşı

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

Akdeniz'e Doğru

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Cumhuriyet Demek

Cumhuriyet hürriyet demek,

Cumhuriyet özgürce yaşamak,

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

Cumhuriyet mutluluk demek,

Cumhuriyet kol kola yürümek

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

Cumhuriyet Şiiri

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş’e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 Ekim Şiiri

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler. (Fethi BOLAYIR)