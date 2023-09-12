11 Eylül reyting sonuçları: Bambaşka Biri dizisi bekleneni karşılamadı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 Eylül Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Safir”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı. Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Bambaşka Biri” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ömer”, 3.sırada Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Bambaşka Biri” yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada “Masterchef Türkiye All Star”, ikinci sırada “Bambaşka Biri”, üçüncü sırada “Ömer” yer aldı.