11 Ocak Perşembe iftar saat kaçta? İftar Vakti 2024: İstanbul, Ankara, İzmir... Regaip Kandili'ni oruçlu geçirenler, akşam ezanını bekliyor. Peki, 11 Ocak iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakitleri...

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Üç Aylar'ın müjdecisi Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor.

Kandil gününü oruçlu geçiren Müslümanlar, iftarı bekliyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 11 Ocak 2024 Perşembe illerin akşam ezanı ve iftar saatleri..

11 Ocak 2024 iftar vakitleri

İstanbul: 18.02

Ankara: 17.49

İzmir: 18.16