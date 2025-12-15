Pembe mi, mavi mi: Tapunuzun rengi bakın ne anlama geliyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tapuda kullanılan renkler, taşınmazın niteliğini, hukuki durumunu ve kullanım amacını göstermek için kullanılır. Özellikle tapu planı ve kadastro paftalarında renkler önemli anlamlar taşır.

PEMBE-MAVİ TAPU ANLAMI

Pembe renkli tapu, oturma izni alınmış, kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazları ifade ediyor.

Yani apartman daireleri, iş yerleri ve dükkanlar gibi resmî olarak kullanılabilir durumda olan mülkler pembe tapu ile gösteriliyor.

Mavi renkli tapu ise arsa tapusu olarak biliniyor.

Üzerinde henüz yapı bulunmayan arsalar ya da yapı olsa bile oturma izni alınmamış taşınmazlar mavi tapu ile kayıt altına alınıyor.

Tarla, bağ, bahçe ve imara açılmamış araziler de bu kategoriye giriyor.